La mayoría de los niños vivos actualmente probablemente no llegarán a los 100 años, según un análisis

No me cabe duda de que podemos alargar la vida de estas especies de vida más corta, pero no hay pruebas de que ello se traduzca en un aumento equivalente de la esperanza de vida de los seres humanos. ¿Es probable que nos haga vivir más? Sí. ¿Sabemos cuánto? No.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.