Sean “Diddy” Combs quiere testificar en su juicio, dice su abogado: “No sé si podré evitar que testifique”

“No puedo imaginar que sean miles. Y no estoy realmente seguro de qué tiene que ver el aceite para bebés con nada”, dijo Agnifilo en su entrevista con TMZ. “Una botella de aceite de bebé es suficiente. No sé para qué necesitas mil. Quiero decir, él tiene una casa grande. Compra al por mayor. Creo que tienen Costcos en cada lugar donde tiene una casa. ¿Alguna vez te has sentado en el estacionamiento de un Costco y has visto lo que la gente trae consigo al salir de allí?”

