Elon Musk no se presentó a testificar en una investigación sobre su adquisición de Twitter por US$ 44.000 millones. Ahora la SEC quiere sanciones

En un documento de respuesta, los abogados de Musk argumentaron que la “intervención del Tribunal no es necesaria, ya que las partes ya han acordado una nueva fecha de testimonio… El Sr. Musk ya está bajo una orden de este Tribunal para presentarse ‘a menos que ocurra una emergencia que (el Sr. Musk) no creó y no pudo evitar’”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.