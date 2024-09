Cómo sacar provecho del recorte en las tasas de interés de la Fed

Refinanciar tu hipoteca: considerando en dónde están ya las tasas, si tienes una hipoteca al 7,25% o más, McBride dijo que refinanciar tu préstamo puede merecer la pena si puedes conseguir que la nueva tasa baje al menos al 6,25%. Ese punto porcentual de bajada podría ahorrarte unos US$ 200 al mes en un préstamo de US$ 300.000. Luego, calcula a cuánto ascenderán tus costos de refinanciación para determinar con qué rapidez puedes recuperarlos. Por ejemplo, si ahorras US$ 200 al mes en una refinanciación y los costOs de la misma son inferiores a US$ 5.000, puedes recuperarlos en dos años o menos.

¿Qué hacer? Según Bankrate, cada reducción de un cuarto de punto en la tasa supone una rebaja de US$ 4 al mes en un préstamo típico para un coche de US$ 35.000. Así que una bajada de un punto porcentual completo equivale a sólo US$ 16 al mes, o menos de US$ 200 al año. “Tu verdadera oportunidad de ahorro es el precio del auto que elijas, cuánto vas a financiar y tu calificación crediticia”, dijo McBride.

