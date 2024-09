Los paquetes de ayuda militar de EE.UU. a Ucrania se reducen en medio de preocupaciones por las reservas del Pentágono

Sin embargo, desde entonces, el valor de cada paquete de ayuda militar a Ucrania ha sido significativamente menor: ninguno superó los US$ 400 millones y la mayoría se situó entre los 125 y los 250 millones. En 2022 y 2023, el Pentágono anunció regularmente paquetes por un valor de entre US$ 600 y 800 millones, siendo el más alto de US$ 2.850 millones en enero de 2023.

En abril, el Congreso le dio al gobierno de Biden US$ 13.400 millones adicionales para que los use específicamente para enviar a Ucrania armas y equipos extraídos de las reservas estadounidenses. Pero el Departamento de Defensa no ha podido usarlos todos debido a la falta de suministros correspondientes de los que esté dispuesto a desprenderse sin poner en riesgo la propia preparación de Estados Unidos, dijeron funcionarios a CNN.

