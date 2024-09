Entrevista con Rodrigo De Paul: la renovación de Argentina, el futuro de Messi y el sueño por cumplir con el Atleti

Rodrigo De Paul: Sí, dura, linda, porque hoy, viéndolo desde esta perspectiva, me hizo crecer mucho. No es fácil para nosotros a la edad de 17, 18 años irte tan lejos de tu casa. Al final te convertís primero en profesional, antes que en adulto y no es fácil tener todo eso y luchar con todo eso. Pero me queda un gran recuerdo de mi paso, porque ahora he sido uno de los lugares que más crecí. Porque al final uno crece con los golpes.

Rodrigo De Paul: Lo que todos saben, yo no pienso en lo personal, mi deseo y mi sueño más grande es ganar un título con el Atlético Madrid y nos dejaremos todo lo que tenemos para lograrlo. Y aunque a veces no es posible, intentarlo creo que es también, de alguna manera, triunfar. Siempre volver a intentarlo, que la gente se siente identificada con cómo el equipo desarrolla los puntos más importantes que tiene la historia del Atlético Madrid, que es luchar hasta el final, que es nunca darse por vencido. Entonces, en relación con todo eso y con el plantel que tenemos, ojalá que sea con algún título, aunque entiendo que no es para nada fácil.

Rodrigo De Paul: Mira, nosotros, ya cuando uno se convierte en jugador de fútbol es imposible que alguien de afuera nos exija más que nosotros mismos, no existe. Y eso también nos llevó a estar donde estar y a competir por las cosas que competimos. Creo que tenemos un gran plantel. Creo que competimos en una liga en la que el Real Madrid y Barcelona tienen también esa obligación de ganar, pero también como deseo y como sueño. Me encantaría poder lograr un título con el Atlético Madrid. Al final gana uno, aunque hay tres o cuatro equipos con el mismo objetivo y no lo van a poder cumplir. Entonces, internamente sí que el objetivo está muy claro, pero en el mensaje entendemos que hay dos equipos también que son muy fuertes y que va a ser una batalla que no es fácil.

Rodrigo De Paul: Bueno, la verdad que no tengo todavía una opinión muy formada de la nueva Champions porque al final no comenzó. Creo que habría que ver cómo se va desarrollando. En la Champions que vimos hasta el año pasado era espectacular. Pero bueno, no dejan de ser los mejores equipos del mundo, los mejores jugadores del mundo, los mejores planteles. Así que yo creo que va a ser un gran espectáculo. Y bueno, ojalá que nosotros arranquemos con el pie derecho.

Rodrigo De Paul: (Risas) No, no, la verdad que no le doy mucha importancia a eso. No sé, creo que que es parte también de un personaje que la gente va creando o va sucediendo, pero yo hago mi trabajo. Después en mi vida personal vivo muy tranquilo y eso es lo que te puedo decir.

Rodrigo De Paul: Exactamente. Sí, bueno, el año pasado hubo competición con la selección, este año Mundial de Clubes, después la Copa del Mundo. Parece que si todo va bien, durante algunos años no vamos a tener muchas vacaciones. Creo que es un caso para analizar. No dejamos de ser seres humanos y al final todo tiene un proceso de recuperación y creo que también hay un punto mental que no se le da mucha importancia, ¿no? Siempre digo que no somos jugadores de fútbol, sino somos personas que juegan al fútbol. Pero bueno, es lo que toca. Creo que hay gente que se debe encargar de la salud también de los jugadores, pero a nosotros no nos queda más que que competir y tratar de representar, en mi caso, al Atlético de Madrid y a la selección de Argentina de la mejor manera posible.

Rodrigo De Paul: Bueno, la verdad es que con la cantidad de partidos que hay en el club y con todo lo de la selección de Argentina, este caso la Copa América, fueron pocos días, pero bueno, al final trabajo de lo que me gusta, así que no me puedo quejar.

