Biden podría estar más abierto a permitir el uso de misiles occidentales de largo alcance dentro de Rusia, mientras se reúne con el líder británico

“Estamos resolviendo eso ahora mismo”, dijo Biden cuando se le preguntó esta semana si permitiría que los misiles de largo alcance proporcionados por Occidente apunten a sitios militares como aeródromos, lanzadores de misiles, tanques de combustible y depósitos de municiones dentro de Rusia. The New York Times, citando a funcionarios europeos, informó que Biden parece estar a punto de despejar el camino para que Ucrania use misiles de largo alcance siempre que no use armas proporcionadas por EE.UU.

