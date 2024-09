Estas son las propuestas que ha hecho Donald Trump para volver a la presidencia: inmigración, justicia, crimen, aborto y más

El expresidente también se ha comprometido anteriormente a poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no ha ofrecido detalles sobre cómo lo haría. “Poco después de ganar la presidencia, habré resuelto la horrible guerra entre Rusia y Ucrania”, dijo Trump en un evento de campaña en New Hampshire el año pasado, añadiendo en otro discurso que no le llevaría “más de un día” resolver la guerra si era elegido.

