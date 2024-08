ANÁLISIS | Harris y Trump compiten por el centro

Nada de esto significa que el país no esté dividido, y puedes apostar a que cuando Trump y Harris se reúnan en su primer debate el 10 de septiembre, organizado por ABC News, cada uno tratará de pintar al otro como extremista. Además, a Trump se le puede pedir que evite los insultos y se centre en la política, pero hasta ahora no ha podido o no ha querido hacerlo.

Kinzinger, un viejo crítico de Trump, tiene el tipo de opiniones sobre política exterior que serían bien recibidas en el Partido Republicano de la vieja escuela de los senadores Mitt Romney o Mitch McConnell, quienes han reconocido que el partido se ha alejado de ellos. La exrepresentante Liz Cheney, otra halcón que dice que Trump no debería ser elegido, no ha apoyado a Harris, pero ha dicho que no votará a Trump.

