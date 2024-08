La nueva lucha para reformar el orden mundial de la era colonial de la ONU

Además de las cinco potencias con derecho a veto, en el consejo hay diez escaños no permanentes, tres de los cuales corresponden a África. Los escaños no permanentes no tienen poder de veto y son elegidos por regiones por la Asamblea General para un mandato de dos años.

