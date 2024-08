ANÁLISIS | Los ataques personales de Trump no solo se refieren a su persona, sino también a su estrategia

En tono burlón, Trump dijo: “Me dicen: ‘Señor… por favor, apéguese a la política, no a la personalidad. Debería ser amable con la gente, señor’”. Y continuó: “Los llamo, mis genios, les pagan una fortuna, en realidad no tanto… pero llamo a mi gente y les digo: ‘Me están dando una paliza y ustedes dicen que no debería ponerme personal. Pero voy a hacer lo mejor que pueda’”.

Uno de los principales aliados de Trump en el Congreso, el senador Lindsey Graham, advirtió este domingo en el programa “State of the Union” que el nuevo mensaje optimista demócrata de cambio esperanzador ofrecía una oportunidad para Trump. “Toda esta alegría, esta fiesta del amor no existe en el mundo real”, dijo Graham a Jake Tapper de CNN , y luego lanzó un argumento electoral más ingenioso que el que Trump ha logrado hasta ahora. “El mundo está en llamas. Su factura de la compra ha subido. Su factura del gas ha subido. Sus pagos de hipoteca han subido. Y lo peor está por venir si reeligen a estas personas una vez más”. El republicano de Carolina del Sur, tal vez esperando que Trump estuviera mirando, agregó: “Compare lo que hizo como presidente con la vida que llevamos ahora y ofrezca a la gente alguna esperanza de que el cambio está llegando”.

