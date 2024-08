ANÁLISIS | El demoledor relato del general McMaster sobre la Casa Blanca de Trump

El asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021 parece haber marcado una ruptura decisiva con Trump para McMaster, quien, en un libro anterior publicado en 2020, “Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World”, había evitado las críticas directas a su antiguo comandante en jefe.

Trump no tardó en tuitear: “Al general McMaster se le olvidó decir que los resultados de las elecciones de 2016 no se vieron afectados ni cambiados por los rusos…”. Una vez que el comandante en jefe comenzó a castigarlo públicamente en Twitter, era obvio que McMaster no estaría mucho tiempo en la Casa Blanca.

Además de ser un oficial altamente condecorado, McMaster también es doctor en Historia. Su primer libro, “Dereliction of Duty: Johnson, McNamara, the Joint Chiefs of Staff, and the Lies That Led to Vietnam”, relataba la triste historia de cómo los principales generales estadounidenses le dijeron al presidente Lyndon Johnson solo lo que pensaban que quería oír sobre la guerra de Vietnam, en lugar de darle sus mejores consejos militares sobre cómo iba el conflicto y toda la gama de opciones políticas que estaban abiertas a su comandante en jefe.

(CNN) — Hasta ahora, el teniente general H.R. McMaster se había contenido sobre su paso por la Casa Blanca de Donald Trump. McMaster sirvió con distinción en conflictos estadounidenses clave de las últimas décadas: la Guerra del Golfo, la Guerra de Iraq y la Guerra de Afganistán. Pero, como McMaster relata en su nuevo libro “At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House”, en cierto modo su servicio más desafiante como soldado fue el último: servir como asesor de seguridad nacional de un presidente notoriamente voluble.

