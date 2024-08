Las empresas de Trump están recaudando millones de dólares de las campañas políticas republicanas, incluida la suya

Más allá de los comités de acción política asociados a la campaña de Trump, algunos otros grupos del Partido Republicano están gastando menos que en ciclos electorales pasados. El Comité Nacional Republicano gastó un total de más de US$ 2 millones en hoteles y complejos turísticos de Trump entre 2016 y 2022. Pero no informó de ningún gasto en 2023, y sólo un único pago de US$ 115,54 al concepto “Trump Hotels” en lo que va de este año, a pesar de las preocupaciones entre algunos de que Lara Trump podría tratar de dirigir recursos a las empresas de su suegro después de su ascenso a copresidenta del Comité Nacional Republicano en marzo.

La más reciente declaración de la situación financiera de Trump, que se hizo pública la semana pasada, muestra que es propietario de TAG Air a través de otra LLC y de un fideicomiso. La empresa figura con un valor de entre US$ 5 y 25 millones, y Trump declaró haber obtenido US$ 4,4 millones en ingresos por ella. También declaró haber ganado US$ 56,9 millones de Mar-a-Lago.

Trump respaldó a Moreno el 19 de diciembre. El 21 de diciembre, Moreno declaró haber gastado casi US$ 17.000 más en Mar-a-Lago. Gastó otros US$ 80.000 allí en enero, cuando su campaña celebró un acto de recaudación de fondos en el complejo que reunió unos US$ 350.000 en donaciones. En el evento, Kimberly Guilfoyle, la prometida del hijo de Trump, Donald Trump Jr., declaró que “Dios eligió” a Moreno, y lo describió como “un patriota increíble que ha conseguido tanto”, según muestra un video en las redes sociales.

