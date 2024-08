Dura semana para Javier Milei: fuego cruzado con la vicepresidenta Villarruel y su principal aliado Macri

Y es que no es la primera vez que Milei y Villarruel discuten por los sueldos de la Cámara. Ante la misma situación en abril, cuando los legisladores aprobaron un primer incremento durante este mandato presidencial, desde el entorno de Milei apuntaron contra ella. Entonces, se desligó argumentando que no era potestad suya, ya que su rol es presidir la asamblea pero no votar. Igualmente, en ese contexto, habló públicamente a favor de que cobren una buena remuneración.

Consultado por esta situación, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió: “Si la doctora Villarruel podría haber hablado o no con los 72 senadores con los que convive todos los días de su vida, bueno, eso es un tema que le tienen que preguntar a ella para ver si se pudo frenar o que no pase este escándalo”, señaló y remató: “Tendrá sus razones para haber impulsado en mayor o menor medida el freno o el que esto no se lleve adelante hoy o en abril”.

