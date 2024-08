¿Cuáles son las auditorías que el CNE no hizo tras las elecciones presidenciales en Venezuela?

Castellanos señaló que el TSJ “no tiene competencia” para certificar elecciones, ya que el único órgano habilitado para ello es el CNE. “Nunca se conoció el recurso de Maduro, no se sabe cuál es el objeto del peritaje e incumple los estándares internacionales de metodología. Revisaron cajas que no se sabe qué contienen, no se conoce la cadena de custodia”, remarcó.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.