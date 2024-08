Jannik Sinner, número 1 del mundo, se prepara para el US Open con una victoria en el Abierto de Cincinnati

“Ha sido muy duro mentalmente. He tenido una racha increíble aquí, y hoy he intentado hacerlo lo mejor posible. Los dos estábamos bastante cansados de ayer. Los dos sentíamos mucha tensión, pero estoy muy contento por el nivel al que he jugado hoy, sobre todo en los momentos importantes”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.