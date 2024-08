Cómo el viaducto de Millau, el puente más alto del mundo, cambió el mapa de Europa

“Muchos vienen por el viaducto, pero descubren todas las demás facetas de nuestra zona. Otros viajan de vacaciones y hacen una parada. Millau ya no es un punto negro. Se ha convertido en un destino: los turistas eligen visitar Millau y ya no tienen que soportar los terribles atascos. Así que no se ha vaciado el pueblo, al contrario”.

Virlogeux dice que fue una relación de trabajo “muy fácil”, mientras que para Foster fue un “encuentro de mentes”. El equipo se reunía dos veces al mes en Londres mientras trabajaban en el diseño. “Me preguntaba: ‘¿Por qué quieres esto y no aquello?’ y después tomaba una decisión en cinco minutos”, dice Virlogeux. “Una vez hubo una gran controversia sobre la forma de la cubierta. Me preguntó qué proponía, si estaba seguro de que funcionaría. Luego dijo: ‘De acuerdo, la arquitectura no debe ir en contra de las necesidades científicas'”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.