“El peor partido que jugué en mi carrera”: Carlos Alcaraz rompe la raqueta en sorprendente derrota del Cincinnati Open

“Fue muy duro para mí, siento que fue el peor partido que he jugado en mi carrera”, dijo Alcaraz después. “Me sentía muy bien… Calenté antes del partido pero fue una sensación totalmente diferente, no sé qué pasó. No pude controlar mi servicio… así que este partido era imposible de ganar”.

“Hoy no me pude controlar, porque, como dije, tenía la sensación de que no estaba jugando ningún tipo de tenis… Creo que algunos jugadores, muchos jugadores, durante sus carreras y en ciertos momentos, no pueden controlarse. Y fue uno de esos momentos para mí”.

