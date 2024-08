Cómo logró Ucrania dar un vuelco a la guerra con un ataque sorpresa en el sur de Rusia

La fuerza se formó al amparo de la espesa vegetación estival a lo largo de las carreteras rurales de la región de Sumy, en el noreste de Ucrania. Se trajeron unidades experimentadas y curtidas en la batalla o se las desvió de otras áreas. Unidades como la 82.a Brigada de Asalto Aéreo, que hasta hace poco había estado luchando en la cercana región de Járkiv, fueron movilizadas para la misión de abrir una brecha en la frontera, según varios videos y relatos en las redes sociales. Entre los preparativos detallados se encontraba información precisa sobre la preparación y la capacidad de las unidades rusas en la frontera, y la cantidad de obstáculos que se avecinaban, desde campos de minas hasta trampas para tanques. No había muchos. Las fuerzas ucranianas también utilizaron un conocimiento detallado de la geografía para lanzar el ataque, utilizando cinturones forestales para cubrirse y las carreteras para ganar velocidad. Fue solo en los últimos días antes de que comenzara la incursión que los comandantes fueron informados sobre la misión. “La clave, en términos del éxito de Ucrania, [fue que] lograron penetrar en territorio ruso con bastante facilidad y con poca o ninguna resistencia. “Fue una completa sorpresa para los rusos y demuestra que los servicios de inteligencia rusos realmente no pudieron prever ningún tipo de incursión ucraniana en la región”, dijo Seskuria. Después de haber establecido puntos débiles en las defensas rusas, las primeras unidades ucranianas irrumpieron en Kursk en la tarde del 6 de agosto. Videos en las redes sociales, que fueron geolocalizados por CNN, parecen mostrar a docenas de soldados rusos rindiéndose de inmediato en el cruce fronterizo muy dañado al suroeste de la ciudad de Sudzha, ubicada a 105 kilómetros (65 millas) al suroeste de la ciudad de Kursk. Decenas de soldados rusos parecen rendirse en un cruce fronterizo al suroeste de Sudzha, Rusia, en videos que fueron geolocalizados por CNN (Redes sociales) Serhii Sternenko, un bloguero ucraniano que compartió el video en sus canales de Twitter y Telegram, dijo que en el mismo se veía al menos a 22 soldados rusos “rindiéndose” en la región de Kursk. CNN no pudo confirmar la identidad de las personas que aparecen en las imágenes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que las fuerzas ucranianas habían tomado el control de Sudzha, la primera confirmación oficial de que las tropas, que han estado en la ciudad desde el miércoles pasado, la habían capturado. La ciudad es un importante punto de tránsito para el suministro de gas de Rusia a Europa a través de Ucrania. Las imágenes satelitales mostraron una terminal de gas en ruinas en un punto fronterizo cercano. En su avance por la frontera, los ucranianos han utilizado vehículos blindados rápidos y resistentes de fabricación occidental: Strykers y Marders. Pequeños grupos móviles de fuerzas especiales se desplegaron rápidamente en docenas de lugares mientras el ejército ruso se apresuraba a evaluar la fuerza del asalto. La clave de su éxito: defensas aéreas y artillería de apoyo, así como interferencias para evitar que el ejército ruso se comunicara. La protección térmica de sus chalecos antibalas también ayudó a los soldados a evadir los drones detectores de calor. A las pocas horas de cruzar la frontera, los ucranianos estaban cerca de Sudzha. Muchos de sus residentes tuvieron que huir a toda prisa, algunos maldiciendo al ejército ruso por abandonarlos. A medida que se desarrollaba la operación, los soldados ucranianos publicaron videos de ellos mismos frente a los carteles de la aldea antes de desaparecer, parte de una campaña paralela de guerra psicológica. Los ciudadanos esperan recibir ayuda mientras continúan los enfrentamientos entre los ejércitos ruso y ucraniano en la región de Kursk, el 17 de agosto de 2024. (Foto de Vladimir Aleksandrov/Anadolu vía Getty Images) CNN geolocalizó numerosos videos que muestran a fuerzas ucranianas posando frente a señales de tránsito y retirando banderas rusas en los salones de las aldeas de toda la región de Kursk, incluidos Porozovsky, Plekhovo, Sverdlikovo, Guyevo y Sudzha. “Creo que eso tiene un gran valor en términos de la guerra de información porque estas imágenes, videos que vemos… son un gran estímulo moral para los ucranianos”, dijo Seskuria de RUSI. En lugar de enfrentarse a las unidades rusas de frente, las unidades ucranianas avanzadas las esquivaron, cortándoles el paso. El comando militar ruso luchó por mantenerse al día con el lugar de donde emanaba la amenaza. Al mismo tiempo, los ucranianos centraron su atención en los refuerzos rusos, eliminando un convoy de 14 vehículos militares rusos cerca de Rylsk con un ataque con misiles. El video compartido en las redes sociales, que CNN geolocalizó en el pueblo de Oktyabr’skoe en la región de Kursk, mostró los cadáveres de soldados rusos en camiones destruidos y quemados a lo largo de un tramo de carretera. El jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, dijo el jueves que las fuerzas ucranianas habían capturado 1.150 kilómetros cuadrados (aproximadamente 444 millas cuadradas) de territorio y 82 asentamientos desde el inicio de la incursión sorpresa. Más de una semana después de que comenzó la incursión, los ucranianos todavía estaban buscando debilidades, consolidando su control sobre una franja de territorio de 35 kilómetros (aproximadamente 22 millas) de profundidad, incluso proporcionando ayuda alimentaria de emergencia a los civiles rusos. Seskuria dijo a CNN que la incursión de Ucrania es en parte una “medida de autodefensa… porque la región de Kursk, debido a su ubicación, ha sido utilizada muchas veces para lanzar misiles en territorio ucraniano”. “El objetivo estratégico [de Ucrania] sería desviar las fuerzas rusas de las operaciones ofensivas en la región de Donetsk, donde los rusos han estado haciendo algunos avances en los últimos meses… esa sería una intención obvia, aliviar la presión militar en Ucrania”, añadió. Daños a gran escala causados ​​a edificios y automóviles tras un ataque con misiles rusos en una zona residencial el 17 de agosto de 2024 en Sumy, Ucrania. (Foto de Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images) Seskuria agregó que la reciente actividad de Ucrania podría proporcionar a Ucrania “una mejor posición de negociación cuando se trate de cualquier tipo de conversaciones de paz en el futuro”. De hecho, Mykhailo Podolyak, un asistente de Zelensky, dijo que la incursión tenía como objetivo persuadir a Rusia para que entrara en un “proceso de negociación justo”. Los blogueros militares rusos están furiosos por la falta de preparación y la lenta respuesta a la incursión. El Ministerio de Defensa ruso insistió esta semana en que estaba repeliendo los avances ucranianos y tomando prisioneros, pero los refuerzos rusos estaban teniendo dificultades para recuperar terreno, fueron superados en maniobras y atacados con misiles y artillería. Can Kasapoğlu, analista de defensa del Hudson Institute, un grupo de expertos con sede en la ciudad de Washington, dijo a CNN que no preveía una retirada ucraniana en un futuro próximo. “La ofensiva está culminando y el campo de batalla se está estabilizando. No obstante, el ejército ucraniano ya ha asegurado la profundidad operativa. Si pueden establecer posiciones defensivas sólidas… pueden permanecer dentro del territorio ruso durante mucho tiempo”, dijo. Kursk sería la “joya de la corona” de Ucrania al negociar el fin del conflicto, agregó Kasapoğlu, si Kyiv logra mantener el territorio ocupado. Lizzy Yee, Paul Murphy, Avery Schmitz e Isaac Yee contribuyeron con este reportaje.

