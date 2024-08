La gimnasta estadounidense Jordan Chiles dice que haber sido despojada de la medalla de bronce “se siente injusto” y un es “golpe duro”

“Ahora me enfrento a uno de los momentos más desafiantes de mi carrera. Créanme cuando digo que he tenido muchos. Afrontaré este desafío como lo he hecho con otros, y haré todo lo posible para garantizar que se haga justicia. Creo que al final de este viaje, las personas que tienen el control harán lo correcto”, concluyó Chiles.

“Estoy abrumada por el cariño que he recibido en los últimos días”, dijo Chiles en un comunicado en redes sociales este jueves. “También estoy muy agradecida con mi familia, compañeros de equipo, entrenadores, aficionados, USAG y USOPC por su apoyo inquebrantable durante este momento difícil. Mientras celebraba mis logros olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado la medalla de bronce. Tenía confianza en la apelación presentada por USAG, quienes dieron pruebas concluyentes de que mi puntaje seguía todas las reglas. Esta apelación no tuvo éxito”.

