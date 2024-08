Había estado soltero toda su vida. Entonces se enamoró de una mujer en vacaciones

“Nunca esperé casarme, fue una sorpresa para mí. Tenía 52 años”, dice Sema. “No pensaba que el matrimonio llegaría a mi vida”. “Tuve intereses amorosos antes, pero nunca se desarrollaron de forma significativa, y hacía tiempo que me había resignado a no casarme nunca”, dice Kenneth. “Pensé que no pasaría nada. Porque me dedicaba a la enseñanza y a mis estudios. Entonces, este sentimiento me invadió y me dejé llevar”.

“Sabía que me pediría matrimonio”, dice Sema. “Me dijo por Skype que tenía una pregunta importante que hacerme en persona cuando volviera a Estambul. Así que esperaba que me pidiera que me casara con él”.

Durante los días siguientes, mientras Kenneth, Sema y sus amigos Jason y Yasmin atravesaban Turquía en coche, Kenneth y Sema se fueron acercando cada vez más: “Yo la miraba constantemente y ella me miraba a mí, manteníamos contacto visual. Y era como si pudiera ver dentro de su alma. Me sentí abrumado, fue algo totalmente inesperado y no planeado”, recuerda Kenneth.

