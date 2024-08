ANÁLISIS | Las contradicciones que envuelven a Alberto Fernández: de autoproclamarse “feminista” a enfrentar una denuncia por violencia de género

En una entrevista que publicó Infobae este sábado, la entonces primera dama desmintió esta versión: “Otro juego psicológico que me hicieron. Me echaron la culpa. Porque él se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad”, aseguró Yáñez.

Pero fue también en medio de la cuarentena estricta que en la Quinta de Olivos, residencial oficial de los mandatarios en Argentina, se realizó una reunión para celebrar el cumpleaños de Fabiola Yáñez. Un año después, los medios locales dieron a conocer la información y Alberto Fernández salió a defenderse de una manera llamativa. En un discurso en Olavarría, el entonces presidente aseguró: “Nunca quise dejar de dar la cara cuando debí dar la cara y nunca quise esconderme detrás de nadie”, afirmó, pero al momento de explicar lo sucedido apuntó a su entonces pareja-: “El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido”.

