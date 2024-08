ANÁLISIS | Venezuela en la encrucijada: los posibles escenarios para salir de la crisis tras las elecciones

Aunque coincidió en que el contexto ha cambiado, Negri opinó que Maduro tiene todo para ganar. “Con repetir su actitud en el 2019, el Gobierno ya tiene una ventaja. Me refiero a dejar que pase el tiempo, no darle entidad y aguantar. Algunos países podrían llegar a jugar la carta dura, por ejemplo EE.UU. podría aplicar alguna sanción más, pero no creo que sea una estrategia que vaya a tener éxito”, consideró.

Hay dos factores, sin embargo, que parecen indicar que ese no es el rumbo actual de la situación. El primero de ellos es que el Gobierno de Maduro no da muestras de estar revaluando la situación. “No hay ninguna evidencia de que esté abierta la puerta de la negociación; por el contrario, el Gobierno está jugando muy duro y ha tomado el camino represivo”, dijo Negri. El segundo factor tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que no han mostrado señales de fisuras y que en varias oportunidades desde el comienzo de la actual crisis han ratificado su apoyo a Maduro.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.