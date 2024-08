El TSJ de Venezuela inicia peritaje de actas de la elección presidencial y reitera cita a los 10 candidatos

Viernes 9 de agosto – 8:00 a.m.: Frederick Villegas, de Centrados en la Gente. – 8:30 a.m.: Enrique Márquez (candidato). – 9:00 a.m.: Alí Lenín Aguilera, de Confederación Federal Democrática. – 9:30 a.m.: Benjamín Rausseo (candidato). – 11:00 a.m.: Diosdado Cabello, del Partido Socialista Unido de Venezuela; Hipólito Abreu, de Tupamaro; Ilenia Medina, de Patria Para Todos; Vanessa Montero, de Movimiento Somos Venezuela; Eucaris Centeno, de Organización Renovadora Auténtica; Didalco Bolívar, de Por la Democracia Social (Podemos); Nazarela Rojas, del Partido Verde; José Andrés Tovar, de Enamórate Venezuela; Casto Gil, de el Movimiento Electoral del Pueblo; Eileen González, del partido Futuro Venezuela; Sixto Rodríguez, del Partido Comunista de Venezuela; Henry Hernández, de Unidad Popular Venezolana, y Ricardo Sánchez, de Alianza para el Cambio. – 12:00 a.m.: Nicolás Maduro (candidato).

Jueves 8 de agosto – 8:00 a.m.: José Noriega, de Voluntad Popular, y José Perdomo, de Asamblea Renovación y Esperanza. – 9:00 a.m., Daniel Ceballos (candidato). – 10:00 a.m.: Alfonso Campos, de Esperanza por el Cambio. – 10:30 a.m.: Javier Bertucci (candidato). – 11:30 a.m.: Christian Chirinos, de Soluciones por Venezuela. – 12:00 p.m.: Claudio Fermín (candidato). – 2:00 p.m.: Eric Ondarroa, de alianza del Lápiz; Roger González, de Movimiento de Integridad Nacional de Unidad; Timoteo Zambrano, de Cambiemos; Leonardo Morales, de Avanzada Progresista; Alejandro Aguilera, de Movimiento Ecológico de Venezuela, y Máximo Sánchez, de Fuerza Vecinal. – 5:00 p.m.: Antonio Ecarri (candidato).

