Cómo surgió la frase “señora de los gatos” y por qué es ofensiva para algunas mujeres

Postal antisufragio, con una imagen de un gato blanco enojado sosteniendo una tarjeta con el texto “Vote For Shes”, titulada “The ‘Suffragette’, Down with the Tom Cats”, del artista William Henry Ellam, 1905. Ken Florey Suffrage (Crédito: Colección/Gado/Getty Images).

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.