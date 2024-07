Canadá suspende a su entrenadora de fútbol femenino por espiar a equipos rivales con drones durante los Juegos Olímpicos

“En nombre de todo nuestro equipo, ante todo quiero disculparme con las jugadoras y el personal de New Zealand Football y con las jugadoras del Equipo de Canadá. Esto no representa los valores que defiende nuestro equipo”, dijo Priestman en un comunicado el miércoles. “Soy la responsable última de la conducta en nuestro programa. En consecuencia, para enfatizar el compromiso de nuestro equipo con la integridad, he decidido retirarme voluntariamente del partido del jueves. Con espíritu de responsabilidad, hago esto teniendo en mente los intereses de ambos equipos y para asegurar que todos sientan que se respeta el espíritu deportivo de este juego”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.