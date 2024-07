Cancilleres de Colombia y Brasil se reunirán este jueves en Brasilia

Por su parte, Luis Gilberto Murillo no viajará a Caracas para actuar como veedor electoral en la elección presidencial de Venezuela como había anticipado, según dijo a CNN la vocera de Cancillería Colombia, Maria Camila Mugno. La cancillería no especificó cuál es la razón por la cual el canciller no estará en Caracas durante los comicios que se celebrarán este domingo.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.