Israel impide la entrada en Gaza a médicos con ascendencia palestina

“Debido al número limitado de plazas que tenemos, no podemos arriesgarnos”, dijo el Dr. Mustafa Musleh, presidente de la PAMA. “No es necesariamente algo que queramos, y realmente preferimos no hacerlo. Pero no creo que tengamos otra opción en este momento”.

“Tenemos que decir a las personas de origen palestino o con doble nacionalidad palestina que no pueden entrar”, dijo Sameer Sah, director de programas de Medical Aid for Palestinians, una organización de ayuda con sede en el Reino Unido. “Tenemos que distinguir entre palestinos y no palestinos, lo cual no es éticamente correcto, no es correcto en términos de leyes humanitarias y no es humano”.

