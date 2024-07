Antes de salvar a Ucrania, Biden debe utilizar la cumbre de la OTAN para salvarse a sí mismo

No será un gran consuelo para Biden, pero no es el único líder de la OTAN debilitado políticamente. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegará a Washington tras desencadenar una nueva era de inestabilidad política. Su orden de convocar elecciones legislativas anticipadas para frustrar el ascenso del partido de extrema derecha de Marine Le Pen no logró producir una mayoría de Gobierno y empoderó a la extrema izquierda. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, está debilitado tras la derrota de su partido y su coalición en las elecciones al Parlamento Europeo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se enfrenta a intensas especulaciones sobre su futuro de cara a las elecciones generales del próximo año, después de que su Partido Liberal perdiera unas elecciones en un distrito de Toronto que había mantenido durante décadas.

Biden también tendrá una importante audiencia en el extranjero. Los efectos de la avanzada edad del presidente no son solo un problema para su futuro político; ahora son un problema para Occidente, dado que es la última defensa contra un sorprendente regreso de Trump, que pasó su primer mandato reprendiendo a los aliados de la OTAN y acercándose al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Trump sugirió que dejaría que Moscú “hiciera lo que le diera la gana” y que no respetaría el sagrado principio de defensa mutua del artículo 5 de la OTAN si considerara que un estado miembro no cumple las directrices de gasto en defensa de la alianza.

