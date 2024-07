Biden se presenta ante los principales donantes como la mejor apuesta de los demócratas contra Trump

“Les digo que no me voy a ninguna parte, amigos”, dijo Biden, según una grabación de la llamada obtenida por CNN de un participante no autorizado a divulgarla. “Estoy en esto hasta el final, y voy a derrotar a Trump, se los prometo”.

