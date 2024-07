De joven solía pedir un aventón y sobrevivió a un viaje con un asesino en serie; ahora cuenta su historia

“Una entrevista con un asesino en serie fue una gran noticia. Fue una gran primicia periodística que realmente me encaminó hacia el periodismo. Y, sin embargo, era una historia en la que realmente no me gustaba pensar porque la hice cuando tenía 19 y 20 años, y tenía mucho miedo de en qué me había enfocado”, dijo Fishman.

“Soy pasante en un periódico local y pensé: ‘Vaya, esa podría ser una buena historia sobre un tipo que sale de prisión y trata de reintegrarse a la comunidad’”, dijo Fishman a CNN. “Realmente no me detuve a pensar ni a preguntarle cuál era el delito. No tenía idea”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.