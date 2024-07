Exclusivo CNN: “Creo que lo vi morir”, dice un exrecluso tras la presentación de cargos de homicidio contra funcionarios de prisiones de Missouri

El Departamento de Instituciones Penitenciarias confirmó anteriormente que la directora de la prisión en el momento del asesinato de Moore, Doris Falkenrath, ya no trabaja en el departamento. Falkenrath no estaba entre los detenidos y no figuraba en las acusaciones presentadas el viernes.

“Vi a la gente que se supone que me protege matar a alguien, literalmente matarlo, ¿sabes? Y eso me produjo mucho miedo, ¿sabes? Darme cuenta de que esta gente puede matarme y no hay nada que pueda hacer al respecto”, dijo Seller.

Inmediatamente se puso a saltar y se le oyó gritar: “¡Socorro! No puedo respirar. No puedo respirar, quítamelo. No puedo respirar. Soy alérgico al gas pimienta. Necesito ayuda’. Y luego se pone cada vez peor”, dijo Seller.

