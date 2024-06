ANÁLISIS | La razón por la que la OTAN y Europa consideraron tan alarmante la actuación de Biden en el debate

Esas preocupaciones, para ser claros, no se refieren a si Biden es apto o no para tomar decisiones. No les preocupa que vaya a aplicar políticas peligrosas o a tomar medidas drásticas a escala internacional, un factor siempre importante cuando se trata de la persona al mando de las fuerzas armadas más poderosas del mundo, de un arsenal nuclear y de la mayor economía.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.