Así es la vida de Joe Biden: cuántos años tiene, esposa, hijos, estudios, cronología y más

14 de noviembre de 2017 – Publica sus memorias “Promise Me Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose”.

5 de diciembre de 2016 – No descarta lanzarse a la presidencia en 2020. En ese momento señaló: “No me comprometo a no competir. No me comprometo a nada. Aprendí hace mucho tiempo que el destino tiene una forma extraña de intervenir”.

31 de julio de 2007 – Publica sus memorias, “Promises to Keep: On Life and Politics”.

