Se produce un incendio en el crucero más grande del mundo

El Icon of the Seas, valuado en US$ 2.000 millones, fue noticia cuando se inauguró a principios de este año, con sus siete piscinas, incluido un parque acuático de 1580 metros cuadrados (17.000 pies cuadrados) que batió récords. El itinerario actual del barco no se vio afectado por el incendio y el barco ahora se dirige a la isla mexicana de Cozumel.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.