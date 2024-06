Julian Assange se declara culpable de conspiración en Estados Unidos a cambio de su libertad

“Francamente, es simplemente increíble. No sé. Se siente como si no fuera real”, dijo al programa Today de BBC Radio 4. Habló desde Australia, adonde voló con sus dos hijos este domingo por la mañana antes de la liberación de Assange. Dijo que aún no les había dicho a sus hijos pequeños por qué habían viajado a la tierra natal de su padre.

