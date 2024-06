Análisis | ¿Qué busca Argentina en el “modelo Bukele” de seguridad?

Arenaza dice que no tienen previsto replicar una cárcel de ese estilo. “En Argentina no son necesarias porque no existen los niveles de violencia a los que se llegó en El Salvador”. Sin embargo, no descarta que puedan tomarse de referencia otros aspectos del sistema penitenciario de ese país.

El propio Bukele marcó la diferencia entre ambos países: “El problema de seguridad en Argentina, que existe, tal vez no es tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de parte de nosotros para lo que pueda ser aplicado en ese país no tendrían que ser tan drásticas porque no necesitan resolver un problema tan grande”, dijo en una conferencia de prensa en febrero.

