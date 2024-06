Aunque el precio de los alimentos bajó, el costo de salir a cenar sigue en aumento en EE.UU.

El presidente de McDonald’s EE.UU., Joe Erlinger, dijo recientemente en una carta abierta que los precios aumentaron aproximadamente un 21% en cinco años. Eso es un poco menos que la inflación general, no el 100% como, dijo, la gente podría pensar, gracias a un análisis de FinanceBuzz, que recientemente descubrió que los precios de McDonald’s aumentaron un 100% desde 2014. Aún así, reconoció que en algunos lugares, las comidas Big Mac pueden costar mucho más. En TikTok, las quejas sobre los hash browns de McDonald’s a US$ 3 y los combos a US$ 16 dólares se volvieron virales.

