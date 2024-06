Autoridades de Chile decretan zona de catástrofe en la región de Biobío por sistema frontal de lluvias

“Si no es obligación salir del hogar, es mejor no hacerlo. El tránsito de vehículos se torna más peligroso. Hay posibilidades en los cerros de movimientos de masa y también hay riesgo en las costas producto de marejadas”, aseguró Monsalve, quien recalcó que no habrá “limitaciones de recursos para llegar con ayuda a las personas”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.