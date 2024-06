ANÁLISIS | Hombres y mujeres jóvenes se distancian políticamente. Eso podría determinar las elecciones de Estados Unidos en 2024

Para explicar la creciente brecha de género entre los jóvenes, los analistas apuntan a varios factores. Uno es la divergencia de prioridades entre hombres y mujeres jóvenes. En la encuesta de Harvard, el número de mujeres jóvenes que expresaron opiniones negativas sobre el historial económico de Biden fue incluso mayor que el de hombres jóvenes, pero las mujeres eran mucho más propensas que los hombres a citar el aborto como un factor clave en su voto. “La diferencia es que las mujeres jóvenes están votando más por cultura y derechos, como el aborto, y los hombres jóvenes probablemente se verán más obligados a votar por razones económicas”, dijo Melissa Deckman, CEO del Instituto de Investigación de Religión Pública no partidista y autora del próximo libro “The Politics of Gen Z: How the Youngest Voters Will Shape our Democracy”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.