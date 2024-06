Un dólar más débil, precios por las nubes y cifras “récord” de visitantes: suerte en Europa este verano boreal

Carter afirma que aún quedan “bolsas” de disponibilidad en julio y agosto, pero advierte de que los clientes no deben esperar ofertas de última hora. Sin embargo, con refrescante honestidad, aconseja a la gente que espere. “Yo no me molestaría en viajar en verano, sino en otoño de 2024 o primavera de 2025, si se quiere aprovechar el viaje”.

La buena noticia es que, según Hentschel, estas subidas de precios no son generalizadas, sino que se sitúan en el extremo superior. Por eso aconseja bajar de categoría para encontrar una buena oferta. “Los hoteles de una y dos estrellas no tienen poder de fijación de precios”, afirma. Lo mismo ocurre con los hoteles un poco más alejados del destino. “Ve a Murcia en vez de a Marbella, a Milos en vez de a Mykonos”, dice. “Tendrás las mismas puestas de sol, las mismas fotos de Instagram por una décima parte del precio. No son rebajas: son lugares que no han estado en la lista de los 10 mejores de Conde Nast en los últimos 10 años”.

“Una vez que se alcanza el 90% de ocupación, una habitación de US$ 350 puede subir a 500. No es que todo el hotel se venda a US$ 500, sino que muchas se venden a 250. Son los más rezagados los que pagan 500”. Y él lo sabe: se describe a sí mismo como un procrastinador.

El dólar también ha bajado, en comparación con el año anterior, frente a otras 11 divisas europeas. De Bosnia a Bulgaria, de Dinamarca a Islandia, de Polonia a Rumanía y de Suecia a Suiza, los viajeros que cambien dólares saldrán peor parados. Aunque unos centavos por dólar no parecen mucho en una sola transacción, las pequeñas bajadas pueden marcar la diferencia en las facturas de las tarjetas de crédito al volver a casa. Una habitación de hotel de 500 euros equivale a US$ 543 al tipo de cambio medio del mercado del viernes, mientras que en septiembre habría sido de US$ 480.

