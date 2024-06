ANÁLISIS | La operación de rescate de rehenes y la agitación política israelí agudizan el perjudicial dilema de Biden

El senador Tom Cotton expresó la línea dura del Partido Republicano en el conflicto cuando dijo este domingo en Fox News que había hablado con Netanyahu para felicitarle por la redada. El republicano de Arkansas también reprendió a “la izquierda progresista aquí en Estados Unidos, incluidos The New York Times y Washington Post” por destacar la pérdida de un gran número de civiles inocentes muertos durante la operación israelí. Al tiempo que ponía en duda las cifras de víctimas, Cotton dijo en Fox News: “Si no quieres que tu gente muera en misiones de rescate de rehenes, entonces no deberías tomar rehenes en primer lugar”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.