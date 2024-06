La terapia es algo más que tumbarse en un diván y hablar. Aquí hay 5 formas en las que puede ayudarte a aumentar la felicidad

“Te mostramos un espejo y te ayudamos a ver algo de lo que te está atascando, que quizá no has querido o no has podido ver. Te ayudamos a ver algo que puedes cambiar activamente”, dijo Gottlieb. “Y creo que hay algo tan empoderador en eso, y es tan traducible a muchas relaciones diferentes”.

“Y eso no es la terapia. Nos gusta decir que la perspicacia es el premio gordo de la terapia, que puedes tener toda la perspicacia del mundo, pero si no haces cambios en el mundo, la perspicacia es inútil”, dijo, señalando que la mayor parte de la terapia tiene lugar en la semana entre sesiones “donde realmente estás tomando lo que has aprendido y haciendo algo diferente”.

“No tenemos esta jerarquía del dolor con nuestra salud física. No decimos: ‘Oh, me he caído y me he roto la muñeca, pero no tengo cáncer en estadio 4, así que voy a dejar que mi muñeca cuelgue y no voy a hacerme ver de un médico’. Y tenemos una actitud muy diferente respecto a la salud emocional”, afirma.

“La gente no acude a terapia hasta que sufre el equivalente a un infarto emocional”, dijo recientemente la psicoterapeuta Lori Gottlieb al Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN, en su podcast Chasing Life. Gottlieb es autora de “Maybe You Should Talk Someone”, copresentadora del podcast “Queridos terapeutas” y escritora de la columna semanal de consejos “Querido terapeuta” para The Atlantic.

