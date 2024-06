Boric asegura que Chile no romperá relaciones con Venezuela tras declaraciones de fiscal venezolano

“Chile no está exento de los riesgos que está enfrentando la democracia en el mundo entero y, por lo mismo, es importante que no la demos por sentada. Por eso yo tengo la convicción de que todos quienes estamos en política ―y no pienso solamente en quienes hemos hecho de la política nuestro oficio, sino también en la sociedad civil― tenemos que buscar maneras de convivencia que no impliquen la negación del otro. Al final, algo tan simple como querernos un poquito más. Acá vamos a seguir estando en Chile, nos caigamos bien o nos caigamos mal, seamos de derecha o seamos de izquierda. La gran mayoría de los ciudadanos piensa no en función de una ideología política determinada, que yo creo que es legítimo tenerla y deseable tenerla en política, sino en cómo vamos a construir una mejor sociedad”, abundó.

“En política internacional, la regla general es que es indeseable romper relaciones, por muchas diferencias que uno tenga con países. La manera de solucionar los problemas es conversando, no dejando de conversar. Yo he visto muchas bravatas en política internacional, pero lo que me he dado cuenta que funciona es cuando hay trabajo serio, sostenido en el tiempo y no tanta declaración rimbombante”, dijo el mandatario a CNN Chile Radio.

