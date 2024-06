Por qué las tensiones entre Israel y Hezbollah podrían agravarse ahora

“En cualquier caso, hemos decidido no ampliar la batalla y no queremos una guerra total. Pero si se nos impone, estamos preparados y no retrocederemos”, declaró Qassem, añadiendo que Hezbollah pondrá fin a sus ataques contra Israel cuando cese la guerra en Gaza.

