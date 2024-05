Alegatos finales del juicio penal contra Trump por pago de dinero por silencio: los argumentos de la defensa del expresidente

Michael Cohen creó las facturas. No hay evidencia de que Trump supiera que se enviaron las facturas. No había “absolutamente” ninguna prueba de intención de defraudar. No hubo intento de cometer u ocultar otro delito. No hubo “absolutamente” ningún acuerdo para influir en las elecciones de 2016. La American Media Inc. (AMI) habría publicado la historia del portero [de la Trump World Tower] sin importar si fuera cierta. Karen McDougal no quería que se publicara su historia. La historia de Stormy Daniels ya era pública en 2011. Hubo manipulación de pruebas. Michael Cohen. “Él es la encarnación humana de la duda razonable”.

“¿Existe la misma prueba absoluta de mentiras para cada cosa que ese hombre les dijo? No, no, no la hay. Para eso, tenemos lo que se llama un juramento”, dijo Blanche.

Acuerdo con Karen McDougal: Blanche argumentó que el acuerdo de la exmodelo Karen McDougal no era una historia de “atrapar y matar” porque no quería que se publicara, por lo que no podría influir en las elecciones de 2016.

Trump no tuvo nada que ver con los cheques: Blanche alegó que Trump, que en ese momento estaba en la Casa Blanca, estaba muy ocupado y no conocía los detalles de cada cheque. Dijo que los hijos de Trump, Eric y Donald Jr., firmaron conjuntamente algunos de los cheques, y la exasistente de la Casa Blanca, Madeleine Westerhout, testificó que a veces Trump revisaba los cheques, pero otras no.

