Xóchitl Gálvez confía en que el “voto oculto” le dé la victoria en las elecciones presidenciales de México

López Obrador dejó de quejarse por la orden del INE: “Lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora. Porque me gustaría, no sé si ahora, más adelante para aclararle a la gente porque se me hace un exceso, una injusticia, un afán de culparme”.

Respecto a qué autocrítica se hace, Xóchitl Gálvez dijo que le hubiera encantado preparar su proyecto con más tiempo. “Son 11 meses de que tomé la decisión. Ha sido un torbellino donde no ha habido la posibilidad de parar, reflexionar. Fue la preprecampaña, la precampaña, la campaña, los debates. Ha sido demasiado rápido y no ha habido el tiempo suficiente para dominar todos los temas que una presidenta deba de dominar, pero una vez en la presidencia voy a tener un equipo que me va apoyar”.

La candidata opositora precisó también en su reunión con medios internacionales que hay dos puntos rojos en particular en este momento: Sinaloa y Chiapas. “En Chicomuselo (Chiapas) no hay nadie que quiera ser representante. Ahí hay 3.000 desplazados, ni siquiera van votar y ahí no sé si el narco va a decidir qué votaron los 3.000”, dijo Gálvez.

Y enseguida aseguró que sólo va a gastar en su campaña 430 millones de pesos, equivalente unos US$ 25,3 millones, por lo que no le ha alcanzado para instalar toda la publicidad que se requería, menos para cometer fraude. “¿Qué fraude les vamos a cometer? No ven una lona mía en la Ciudad de México, no ven decenas de espectaculares”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.