Luna llena de mayo 2024: cuándo es, a qué hora y cómo ver la Luna de flores

La Luna llena de mayo se conoce como la Luna de las flores, en referencia a su aparición a finales de la primavera boreal, cuando muchas plantas comienzan a florecer nuevamente después del letargo invernal. La esfera alcanzará su iluminación máxima este jueves a las 9:53 a.m. ET, según la NASA. En América Latina, llegará a su punto más brillante a las 7:53 a.m en México, 8:53 a.m. en Colombia y 10:53 a.m. en Argentina, mientras que en España el fenómeno ocurrirá a las 15:53 p.m.

