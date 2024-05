De la negación a la admisión: cómo un video de vigilancia obligó a Sean “Diddy” Combs a rendir cuentas

“Los hombres que golpean a las mujeres no son hombres. Los hombres que lo permiten y protegen a esas personas no son hombres”, escribió en la carta. “Como hombres, la violencia contra las mujeres no debería ser inevitable, revisa a tus hermanos, a tus amigos y a tu familia. Nuestras hijas, hermanas, madres y esposas deberían sentirse protegidas y amadas. Trata a las mujeres de tu vida con el máximo respeto. Los hombres que hacen daño a las mujeres odian a las mujeres”.

“Durante el último par de semanas, me he sentado en silencio y he visto cómo la gente intentaba asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado”, escribió. “Se han vertido contra mí acusaciones repugnantes por parte de individuos que buscan un día de pago rápido. Permítanme ser absolutamente claro: yo no he hecho ninguna de las cosas horribles de las que se me acusa. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”.

