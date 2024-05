Un joven de 19 años llamó al 911 en medio de una crisis y terminó muerto. Para los defensores, es un llamado a actuar de una mejor manera

En Eugene y Springfield, Oregón, por ejemplo, médicos y socorristas especializados en crisis han respondido a llamadas de crisis durante más de 30 años a través de un programa de intervención móvil llamado CAHOOTS, acrónimo de “Crisis Assistance Helping Out On The Streets”. El programa desvía entre el 3% y el 8% de las llamadas que de otro modo serían atendidas por la Policía, según el Departamento de Policía de Eugene, incluida la atención a personas “ebrias, enfermas mentales o desorientadas”.

Los dos agentes están en una “asignación modificada”, lo que significa que todavía están trabajando pero no portan armas de fuego ni escudos. La familia de Rozario, así como organizaciones locales como el Comité de Justicia y Desis Rising Up and Moving, pidieron que los agentes sean despedidos y procesados.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.